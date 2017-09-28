Facebook Twitter Rss

Tüm dünya uçuşları durdurdu!

Tüm dünya uçuşları durdurdu!.9478
  • Giriş : 28.09.2017 / 11:03:00

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kararına tüm dünyadan tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ortalığı karıştırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentine yönelik tüm yabancı uçuşların cuma günü sona ereceği açıklandı.

AFP'ye konuşan Erbil havaalanı direktörü Talar Faik Salih, Erbil'e tüm yabancı uçuşların cuma günü akşam 18:00'den itibaren sona ereceğini söyledi.

Irak hükümeti, dün yapılan açıklamayla yabancı havayolu şirketlerinden Erbil'e uçuşları durdurmalarını talep etmişti.

Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'den IKBY'ye yapılan uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00 den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak" denildi.

Öte yandan Katar havayolları, hava sahası açık olduğu müddetçe IKBY'nin başkenti Erbil'e uçuları sürdüreceklerini açıklamıştı. Bu kararın ardından Katar'ın nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

HÜRRİYET

Selçuk İnan, İzmir takımı Göztepe'ye geliyor

Bakan'dan MTV açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türkiye ile Irak anlaştı!

Türkiye ile Irak anlaştı!

Irak ile Türkiye arasında önemli bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.

Kaset soruşturmasında flaş gelişme

Kaset soruşturmasında flaş gelişme

Deniz Baykal ile ilgili kaset soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi.

 

Londra'da patlama!

Londra'da patlama!

Terör saldırıları ile sarsılan İngiltere'de bir patlama meydana geldi.

İşte yeni üniversite sınav sistemi!

İşte yeni üniversite sınav sistemi!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversite sistemi hakkında konuştu.

 

Galatasaray 3 puanı kaptı!

Galatasaray 3 puanı kaptı!

Galatasaray, ligin 6. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!

Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!

Bağımsızlık referandumu Irak'ta gerilimi iyice yükseltti. Irak hükümeti son çağrısını yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya