Tüm dünya uçuşları durdurdu!
Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ortalığı karıştırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentine yönelik tüm yabancı uçuşların cuma günü sona ereceği açıklandı.
AFP'ye konuşan Erbil havaalanı direktörü Talar Faik Salih, Erbil'e tüm yabancı uçuşların cuma günü akşam 18:00'den itibaren sona ereceğini söyledi.
Irak hükümeti, dün yapılan açıklamayla yabancı havayolu şirketlerinden Erbil'e uçuşları durdurmalarını talep etmişti.
Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'den IKBY'ye yapılan uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00 den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak" denildi.
Öte yandan Katar havayolları, hava sahası açık olduğu müddetçe IKBY'nin başkenti Erbil'e uçuları sürdüreceklerini açıklamıştı. Bu kararın ardından Katar'ın nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.
HÜRRİYET
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