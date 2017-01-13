Tüm sınavlar mercek altına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtları incelenecek.
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