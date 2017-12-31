Tüm zamanların en iyi takımları açıklandı!
En iyiler arasında Galatasaray ancak 20. sırada kendine yer bulabildi. Listedeki ikinci Türk takımı ise 47. sıradaki Fenerbahçe.
UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2’nci sırada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3’üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.
Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20’nci, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
1 – Real Madrid
2 – Bayern Münih
3 – Barcelona
4 – Manchester United
5 – Juventus
6 – Milan
7 – Benfica
8 – Porto
9 – Liverpool
10 – Arsenal
20 – Galatasaray
47 – Fenerbahçe
51 – Beşiktaş
113 – Trabzonspor
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