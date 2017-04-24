Tüm zamanların rekoru kırıldı!
Doların haftaya sert bir düşüşle başlaması ve altının düşüşe geçmesi piyasaları hareketlendirdi. Borsa İstanbul 100 Endeksi, 93 bin 400 puan ile 22 Mayıs 2013'te gördüğü 93 bin 398 puanlık rekoru kırmış oldu.
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul 100 endeksi 93 bin 398 puanı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Endeks gün içinde en yüksek 93 bin 408 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 14.48 itibarıyla yüzde 1.01 yükselişle 93 bin 335 puandan işlem gördü.
Borsa İstanbul 22 Mayıs 2013'te en yüksek 93 bin 398 puanı görerek tarihi rekorunu kırarken, aynı günü 93 bin 178 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,54 yükselişle 92 bin 920 puandan başlarken, günün ilk yarısını 845 puanlık yükselişle 93 bin 269 puandan tamamladı. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0,91 oranında değer kazandı.
HÜRRİYET
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