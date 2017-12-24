Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!
Sivasspor yenilgisi ile morali bozulan Beşiktaş Teknik Direltörü Şenol Güneş, maç sonrası yayıncı kuruluşa tepki göstermişdi.
beIN SPORTS'un kendisini yayına geç almasına kızan tecrübeli hocaya, Tümer Metin stüdyodan cevap verdi. Metin; "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır" ifadelerini kullandı.
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