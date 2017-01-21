Tümer Metin, Gamze Topuz yakalandı!
Daha önce bir gece mekanından çıkarken sarmaş dolaş görüntülenen ünlü çift birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söylemişlerdi. Aşk sarhoşu olan Tümer Metin - Gamze Topuz çifti bu kez yemek yedikleri mekandan el ele çıktı.
HABERTURK
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