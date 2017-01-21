Facebook Twitter Rss

Tümer Metin, Gamze Topuz yakalandı!

Tümer Metin, Gamze Topuz yakalandı!.20572
  • Giriş : 21.01.2017 / 16:17:00

Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz'un aşkı magazin gündemine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Daha önce bir gece mekanından çıkarken sarmaş dolaş görüntülenen ünlü çift birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söylemişlerdi. Aşk sarhoşu olan Tümer Metin - Gamze Topuz çifti bu kez yemek yedikleri mekandan el ele çıktı.

HABERTURK

Bakan Müezzinoğlu Vodafone Arena için geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sarp Levendoğlu eski eşini takibe aldı

Sarp Levendoğlu eski eşini takibe aldı

Sarp Levendoğlu, eski eşi Birce Akalay'ı yeniden takibe aldı.

Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!

Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!

İzdivaç programından ayrılan Baha'nın iddiası, Zuhal Topal'ın programının bir kurgudan ibaret olduğu

 

Tatlıses: Telif hakkını bana ödemeyin

Tatlıses: Telif hakkını bana ödemeyin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yine örnek bir davranışta bulundu.

Recep İvedik 5 fragmanı yayınlandı

Recep İvedik 5 fragmanı yayınlandı

Recep İvedik 5 filminin fragmanı, filmin resmi Youtube kanalından yayınlandı.

 

Savcılıktan Aleyna Tilki ve ailesine şok

Savcılıktan Aleyna Tilki ve ailesine şok

Küçük yaşına rağmen içkili mekanlarda şarkı söyleyen Aleyna Tilki için savcılık harekete geçti.

Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı

Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunacağı programdan alacağı ücret dudak uçuklattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya