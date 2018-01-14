Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Ankara ile ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. Ankara'da artık rant esaslı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Tuna, annesi ile ilgili ise annem bir yana, herkes bir yana. Annemi üzmemek için her şeyi bırakabilirim. Şu anda rahatsız biraz. Annem bana göre 25 yaşında, ben de ona göre 5 yaşındayım" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın su probleme olmayacağını anlatan Başkan Tuna, suyun kalitesi ile ilgili ise "Kalitesinde bir sıkıntı yok ama tadı biraz değişik" dedi.
ANKARA'DA RANT ESASLI YÜKSEK BİNALAR ARTIK ÖLDÜ!
"Rant esaslı bir imar durumu olmayacak"diyen Tuna " Örneğin etrafında dubleks binalar var, gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin. İzin veremeyeceğiz" şeklinde konuştu.
HAVALİMANI METROSUNUN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK!
Ankara'nın beklediği havaalanı metrosuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Tuna, "Sadece ben güzergah değişikliği istedim. Sayın Başbakan da uygun buldu. Proje revize edilece. Güzergah tadil edildiği zaman daha yoğun bir nüfusa yönelik havaalanı metrosu olacak. Bu hat 36 kilometre ile idi, bizim talebimiz bir 10-12 kilometrelik bir ilave yapılacak" dedi. Projenin ne zaman biteceğine ilişkir soruyu ise Tuna, "Onu söylemem yanlış olur. Ben alacakla borç ödemem. Başkasının yapacağı iş ile ben taahhüde girip mahcup olamam" diye yanıtladı.
ÇUKURAMBAR BÖLGESİNDEKİ BİNALAR ÖLDÜ ALLAH RAHMET ETSİN
Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak lanse edilen Çukurambar ile ilgili çok konuşulacak sözler söyleyen Tuna, "Çukurambar bölgesindeki binalar öldüler, ölecekler. Allah rahmet etsin. İnsanlar taşınıyor. 5-10 sene sonra tamamen taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi ve trafik sorunu var. Çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz.Milli servet heder olacak. İşin esası şu, 10 yumurtalık sepete 20 yumurta koyarsan, diğer 10 yumurta da kırılır. Arabayla gidemezsin otoparkın olmazsa. Sen orada ofisin olmuş, velev ki patron olarak arabanı koydun. Müşteri gelemedi, ne yapacaksın öyle ofise. Yazık oldu. Hala da devam eden inşaatlar var, bitmedi" şeklinde konuştu. Yeni emsal artışlarına o bölgede izin vermeyeceğini anlatan Tuna, "Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü, bitti" ifadesini kullandı.
Benzer durumun Gaziosmanpaşa'da yaşandığını anlatan Başkan Tuna, "Gaziosmanpaşa bölgesi çok kıymetliydi. Şimdi gidin oradaki vatandaşların hepsi taşındı. Niye? Arabasını koyacak yer yok" dedi.
DİĞER HABERLER
Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı
Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı!
Trabzon Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, pist başında manevra yaparken pistten çıktı.
Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü
Taksim Metrosu girişinde soğuktan üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gös
Kontrolü kaybetti, park halindeki 7 araca çarptı
Direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, hareket halindeki bir araca çarptıktan sonra savrularak park h
Türel'den Atatürk heykeli sözü!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Twitter adresinden önemli açıklamalarda bulundu.
Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler
Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.