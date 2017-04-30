Tuncay Özkan cezaevinde!
Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Özkan, bu ziyareti sosyal medyadaki hesabından duyurdu.
CHP Milletvekili Tuncay Özkan, cuma günü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.
Demirtaş’la görüşmesine ilişkin düşüncelerini Twitter hesabından paylaşan Özkan, “Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli” dedi.
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