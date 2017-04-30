Facebook Twitter Rss

Tuncay Özkan cezaevinde!

Tuncay Özkan cezaevinde!.16322
  • Giriş : 30.04.2017 / 11:48:00

CHP milletvekili Tuncay Özkan, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Özkan, bu ziyareti sosyal medyadaki hesabından duyurdu.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, cuma günü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Demirtaş’la görüşmesine ilişkin düşüncelerini Twitter hesabından paylaşan Özkan, “Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli” dedi.

Erdoğan: Tarih vererek gidecek değiliz

30 bin 101 polis alarma geçti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Devlet tarafından başına 1 milyon lira ödül konan teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Adana'da cinnet getiren bir vatandaşü 4 kişiyi öldürüp 1 çocuğu ağır yaraladıktan sonra intihar etme

 

Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!

Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyatları pahalı bulan ağır vasıta sürücüleri, köprü yerine deniz u

Darbeci hainler merdivenle kaçmış

Darbeci hainler merdivenle kaçmış

15 Temmuz'da darbeye yeltenen hainlerin girişim başarısız olunca merdivenle karargahtan kaçışa geçti

 

7000 bekçi alınacak

7000 bekçi alınacak

Yayınlanan yeni kararnamede, 7 bin bekçi istihdam edilmesini emrediyor.

Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu

Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu

Bugün yayınlanan KHK ile en üst rütbeli kişinin Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç olduğu öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya