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Tunceli'de çatışma: 3 askerimiz yaralı!

Tunceli'de çatışma: 3 askerimiz yaralı!.22727
  • Giriş : 11.02.2017 / 20:11:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 20:17:43

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında çatışma yaşandı.

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Terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadele veren askerimiz, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerle sıcak temas sağladı. Terör örgütüne yönelik süren operasyon sırasında çatışmaya giren askerlerimizden 2'si yaralandı. Çatışmada 1 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde güvenlik güçlerinin 3 günden beri sürdürdükleri operasyonda, dün PKK'lıların kış üstlenmesi olarak kullandıkları birçok sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon sırasında eski bir krom madeni alanında saklanan 2 teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin attığı el bombasıyla 3 asker yaralanırken, PKK'lıların 1'i ölü, 1'i yaralı ele geçti.

Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterlerle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerleri ziyaret eden Vali Osman Kaymak, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.

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