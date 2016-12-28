Tunceli'de çatışma çıktı: 1 şehit
Ülkenin dört bir yanında hain saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor.
Tunceli kırsalında çıkan çatışmada yaralanan asker kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
YOĞUN KAR ALTINDA SÜRÜYOR
Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon yoğun kar yağışı altında devam ediyor.
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