Tunceli'de çatışma çıktı: 8 terörist öldürüldü!
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde alçak örgüt PKK'lı teröristler ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı.
Pülümür'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların ardından jandarma komando birlikleri Kızılmescit- Karagöl Dere mevkii bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4'ü kadın, 8 terörirst etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 kalaşnikof, 3 adet M-16 ve 1 de glock marka tabanca ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
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