Tunceli'de kırmızı alarm

Tunceli’de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli, Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 01 Mayıs 2017- 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.Valilik açıklamasında özel güvenlik bölgesinin bulunduğu yerlerin Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, Ovacık Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganikastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Nazımiye-Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya, Pülümür Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası, Hozat Kinzir Ormanları bölgesi olduğu bildirildi.Öte yandan Tunceli-Pülümür karayolu, meskun mahallere malzeme taşıyanlar hariç, tüm çekici tır ve kamyon geçişlerine iki yönlü olarak kapatıldı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, ilimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Tunceli-Pülümür karayolu güzergah üzerindeki meskun mahallere malzeme taşıyan çekici tır ve kamyonlar hariç tüm çekici tır ve kamyonların geçişine 01 Mayıs 2017 günü saat 00.01’den itibaren iki yönlü olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.Tuncelide 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi