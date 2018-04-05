Tunceli'de PKK ile çatışma çıktı
Tunceli'ye yuvalanan eli kanlı terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan valilik, 1 askerimizin de yaralandığını bildirdi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.
Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MİLLİYET
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