Tunceli'de PKK saldırısı: 1 asker yaralandı
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın önceden bölgeye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tunceli-Pülümür yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında bölücü terör örgütü militanları tarafından daha önceden tuzaklanan EYP infilak etti. Olayda 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker olay yerinden ambulansla alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki operasyon genişletilirken Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek hastaneye gelerek, yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı.
TRT
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