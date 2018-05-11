Facebook Twitter Rss

Tunceli'de PKK saldırısı: 1 asker yaralandı

Tunceli'de PKK saldırısı: 1 asker yaralandı.13341
  • Giriş : 11.05.2018 / 11:25:00

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın önceden bölgeye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tunceli-Pülümür yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında bölücü terör örgütü militanları tarafından daha önceden tuzaklanan EYP infilak etti. Olayda 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker olay yerinden ambulansla alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki operasyon genişletilirken Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek hastaneye gelerek, yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı.

TRT

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 polis öldü

Başbakan: Millet siyasetinin adı AK Parti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TANAP projesi için tarih açıklandı

TANAP projesi için tarih açıklandı

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi verdi.

Hükümetten ABD ilk yorum!

Hükümetten ABD ilk yorum!

AK Parti hükümetinden ABD'nin yaptırım kararına ilk yorum geldi.

 

Hastaneden çalınan bebek bulundu

Hastaneden çalınan bebek bulundu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

FETÖ'den 10 astsubay gözaltına alındı

FETÖ'den 10 astsubay gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 9 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

Rusya'dan alıanan F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu.

Bursa'da 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya