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Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe.16613
  • Giriş : 06.08.2018 / 08:38:00

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda turuncu listede yer alan Yusuf kod adlı İlker Tezer etkisiz hale getirildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma birliklerinin yürüttüğü operasyonda  6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf  kod adlı İlker Tezer’in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı  600 bin lira ödül ile arandığı tespit edildi.

Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

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