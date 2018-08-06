Tunceli'de PKK'ya ağır darbe
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda turuncu listede yer alan Yusuf kod adlı İlker Tezer etkisiz hale getirildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma birliklerinin yürüttüğü operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf kod adlı İlker Tezer’in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı 600 bin lira ödül ile arandığı tespit edildi.
Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.
MİLLİYET
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