Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada Hüseyin Terzi, Saadet Terzi olay yerinde Sevinur Yıldız ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.
Kazada annesi ve eşini kaybeden Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları Mustafa Kemal (3) ve Remzi Çağatay Yıldız'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.
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