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Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.18659
  • Giriş : 21.04.2017 / 10:02:00

Artvin'in Borçka ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

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Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada Hüseyin Terzi, Saadet Terzi olay yerinde Sevinur Yıldız ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.

Kazada annesi ve eşini kaybeden Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları Mustafa Kemal (3) ve Remzi Çağatay Yıldız'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.

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