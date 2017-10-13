Facebook Twitter Rss

Tüpraş patlamasında önemli gelişme!

Tüpraş patlamasında önemli gelişme!.17066
  • Giriş : 13.10.2017 / 11:05:00

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan patlama sonrası gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Gözaltındakiler arasında taşeron firma sahibi ile mühendisler de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisinde, gaz sıkışması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, bazı işçiler de yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ardından çıkartılan gözaltı kararı sonrası 7 kişiye Aliağa Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., Tüpraş çalışanları; baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzman Esfet B.'nin emniyetteki ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden bir kişi adliyeye sevk edilmesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise teker teker adliyeye sevk edildi.

TRT

İsrail de UNESCO'dan çekiliyor!

Tekmeci saldırganın avukatından şok sözler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Metin Topuz avukatları cezaevine geldi

Metin Topuz avukatları cezaevine geldi

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz avukatları cezaevine geldi.

Kerkük operasyonu başladı!

Kerkük operasyonu başladı!

Iraklı bir general, Kerkük operasyonunun başladığını söyledi.

 

'Arabuluculuk' tasarısı Meclis'ten geçti

'Arabuluculuk' tasarısı Meclis'ten geçti

İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren tasarı Meclis'ten geçti.

TBMM'ye 1 milyon liralık masa!

TBMM'ye 1 milyon liralık masa!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1 milyon liralık masa yapıldı.

 

Sedat Peker ifade verdi!

Sedat Peker ifade verdi!

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker ifade verdi.

Leyla Zana beraat etti!

Leyla Zana beraat etti!

Mahkeme, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile ilgili kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya