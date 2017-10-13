Tüpraş patlamasında önemli gelişme!
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Gözaltındakiler arasında taşeron firma sahibi ile mühendisler de bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisinde, gaz sıkışması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, bazı işçiler de yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ardından çıkartılan gözaltı kararı sonrası 7 kişiye Aliağa Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., Tüpraş çalışanları; baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzman Esfet B.'nin emniyetteki ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden bir kişi adliyeye sevk edilmesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise teker teker adliyeye sevk edildi.
TRT
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