Tüpraş'ta patlama: 4 kişi öldü!
İzmir Aliağa'da bulunan Tüpraş'ta meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti. Tüpraş rafinesinde yapılan bakım sırasında ürün tankında yaşanan patlamada 6 işçinin de yaralandığı öğrenildi.
Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı:
“Ölü sayımız 4'e çıktı. Tankın içinde çalışan işçi sayımız 6 kişiydi. İki yaralı 4'ü de öldü maalesef. Yaralılarımıza olay yerinde müdahale ediliyor. Oradaki sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor. Onların durumunun şu an iyi olduğunu biliyoruz. TÜPRAŞ'ın kendi uzmanları olay yerinde müdahale ediyorlar. Son durum bu”
Kaymakam Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.
NELER YAŞANDI?
İzmir Aliağa Rafinerisi’nde ürün tankında saat 09.25’te bakım çalışmaları yapılırken basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan 4 çalışan yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
DHA İzmir Muhabiri Taylan Yıldırım, patlamayla ilgili şu bilgileri verdi:
Patlama, 09:25 sıralarında tankların bulunduğu bölgede meydana geldi. İşçiler tankın içinde hem temizlik hem de kaynak yapıyorlardı. Bu sırada da tank içerisindeki kimyasal maddelerin reaksiyon göstermesi sonucu patlama meydana geldi. Yapılan araştırmalarda ilk elde edilen bilgiler bu yönde. Patlama sonrasında ağır yaralanan 4 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından TÜPRAŞ'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Büyük tankerlerin bölgeye girişine izin verilmedi.
O bölgedeki işçiler de daha güvenli bir alana çekildi.
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