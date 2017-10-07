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Tur minibüsü devrildi: Ölüler var!

Tur minibüsü devrildi: Ölüler var!.24159
  • Giriş : 07.10.2017 / 16:34:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur otobüsünün devrildiği öğrenildi.

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Antalya'da efci kaza. Havalimanı'ndan aldığı Alman turistlerle yola çıkan Ömer A., saat 15.00 sularında kullandığı 02 DB 595 plakalı minibüsle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Savrulan minibüs ters dönerek refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra durdu. Minibüsün hurdaya döndüğü kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye kaza kırım ekibi aracı keserek yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kazada kimliği henüz açıklanmayan 3 kişi öldü, 1’i ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin 1 yaşında olduğu belirtildi. Ölenlerin cenazelerikaza yerinde yapılan inceleme sonucu Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüs sürücüsü Ömer A., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

HÜRRİYET

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