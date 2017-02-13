Facebook Twitter Rss

Tur otobüsü kaza yaptı: 28 ölü, 16 yaralı

Tur otobüsü kaza yaptı: 28 ölü, 16 yaralı.31032
  • Giriş : 13.02.2017 / 22:00:00

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir tur otobüsü devrildi. İçi dolu olan otobüste kaza sonrası 28 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi ise yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şoför ve tur rehberi dahil 44 kişinin bulunduğu otobüse kurtarma ekipleri süratle müdahale etse de, kazazedelerin çoğu olay yerinde çoktan hayatını kaybetmişti.

Otobüsteki tüm yolcuların yerli turistler olduğu bildirildi. Genellikle yaşlı vatandaşlardan oluşan kafile Taichung'daki 'kiraz çiçekleri turundan' dönmekteydi.

Kazanın oluş nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!

Erdoğan: İftiraları reddediyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

DEAŞ'a darbe! 13 yönetici öldürüldü!

DEAŞ'a darbe! 13 yönetici öldürüldü!

Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu örgütün 13 üst d

ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı

ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri, göçmenlere yönelik operasyon başlattı.

 

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dünya devi spor giyim markası Hummel Genel Müdürü Sören Schriver, görevinden alındı.

Almanya'da Cumhurbaşkanı 'Steinmeier'

Almanya'da Cumhurbaşkanı 'Steinmeier'

Almanya'da 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın yen

 

Trump'dan net mesaj!

Trump'dan net mesaj!

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya