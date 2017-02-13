Tur otobüsü kaza yaptı: 28 ölü, 16 yaralı
Şoför ve tur rehberi dahil 44 kişinin bulunduğu otobüse kurtarma ekipleri süratle müdahale etse de, kazazedelerin çoğu olay yerinde çoktan hayatını kaybetmişti.
Otobüsteki tüm yolcuların yerli turistler olduğu bildirildi. Genellikle yaşlı vatandaşlardan oluşan kafile Taichung'daki 'kiraz çiçekleri turundan' dönmekteydi.
Kazanın oluş nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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