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Turabi'den açıklama: Survivor'a gitmiyorum

Turabi'den açıklama: Survivor'a gitmiyorum.16393
  • Giriş : 15.01.2018 / 13:06:00

Acun'un sunduğu Survivor programı ile ünlenen Turabi'den şoke eden bir açıklama geldi.

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Yeni sezon Survivor başlamadan konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine Survivor'a yeniden gitmeyeceğini yazdı.

Turabi instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi.

Turabi, instagram hikayesine "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı. Sosyal medyada Turabi ifşaları geliyor yorumu yapılmaya başlandı. Neler olduğu merak konusu olurken Turabi yaptığı son paylaşımla yok artık dedirtti!

"Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı Survivor'da da tartışmaya neden olacak hareketler yapan Turabi'nin bu paylaşımı gündemden düşmedi.

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 böyle bir giriş yapmış oldu.

TRT

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