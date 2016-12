Turan: Fire olmayacağı kanaatindeyim

AK Partili Bülent Turan, yeni Anayasa teklifi ile ilgili AK Parti ve MHP 'den fire olmayacağı kanaatinde olduğunu belirtti.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, parlamenter sistemin yıllar içinde kriz üretmiş bir sistem olduğunu söyledi. Ülkenin geleceğini ön planda tutan başkanlık sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Bununla ilgili iddiamız şu; biz bunu Meclise getirdik, tartışacağız, konuşacağız. Belki ufak tefek revizeler yapılacak. Diğer partilerin teklifleri doğrultusunda metnimizi tekrar şekillendireceğiz. Esası, doğruyu bulmaktır derdimiz. Biz bu iddiamızı ortaya koyduk. Her partiden buna katkı bekliyoruz ancak bu konuya ilişkin, 'bunu konuşturmayız', 'bunu oylatmayız', 'yüzde 90 oy alsanız da bunu geçirtmeyiz', 'kan dökülür' tarzında iddiaları demokrasiden, demokratik ahlak ve kültürden uzak bir yaklaşım olarak düşünüyoruz. Başkanlık, bu ülkeyi bir basamak daha ileriye atlatacak sistemdir."Ana muhalefetin bugüne kadar "olmaz" dediği her şeyin olduğunu belirten Turan, "Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimine de 'olmaz' demişlerdi, Recep Tayyip Erdoğan 'ın adaylığı döneminde de 'asla olamaz' demişlerdi. Hep bunları söylediler." dedi.Halk isterse, "evet" derse başkanlığa geçileceğini ifade eden Turan, "Halk hayır derse geçemeyiz. Biz bu konuda milletin dediğini baş tacı yapacağız." diye konuştu. "Tüm aşamalarının tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanımızın takdirine, imzasına göndereceğiz." diyen Turan, şunları söyledi: "330 milletvekilinin çok kolay bulunabileceğini, CHP 'nin içinden de sağduyulu bazı vekillerin 'evet' oyu verebileceğini düşünüyorum. AK Parti ve MHP 'den fire olmayacağı kanaatindeyim. Bırakın fireyi, başka partilerden destek olunacağı kanaatindeyim çünkü bu mesele bir Tayyip Erdoğan meselesi değil, bir AK Parti meselesi değil. Zaten bizim şu an Cumhurbaşkanımız ile uyumumuzdan dolayı hiçbir problemimiz yok. AK Parti için başkanlık sisteminden öte ülkenin istikrarı önemli. O yüzden AK Parti'den önce yarınki yıllar için ne yapacağımız sorusunun cevabıdır başkanlık sistemi. Ben bu konuda her partinin daha sağduyulu, daha akıllı şekilde meseleye bakıp, gelecek adına oy kullanmasını talep ediyorum."