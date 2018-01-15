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Turan Özdemir'i de kaybettik

Turan Özdemir'i de kaybettik.11988
  • Giriş : 15.01.2018 / 21:31:00

Ünlü oyuncu Turan Özdemir de 2018 yılında hayatını kaybedenler sanatçıların arasına katıldı.

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Büyüyen Beşik

Türk sanat camiası bir değerini daha kaybetti. Özdemir, evinde ölü olarak bulundu.

Beykoz’da yaşayan Turan Özdemir’e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını,  evde Turan Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekibi arandı. Özdemir’in vücudunda darp,  kesici ya da  delici alet izine rastlanmadı.

Evde de şüpheli bir durum gözlenmedi. Evde yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

2016 yılında anjiyo olan Özdemir’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nun vereceği raporla netlik kazanacağı belirtildi.

"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEYİNCE..."

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı ünlü sanatçının eşi Müzeyyen Özdemir "Eşim dizi çekimleri için Beykoz'da bir ev kiralamıştı. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Dün akşam kendisine ulaşamadım. Ev sahibine ulaşıp bir bakmasını rica ettim. Kendisi içeri girince cenazesiyle karşılaşmış. Ama bana "hastaneye kaldırdık" dedi. Bugün gerçeği öğrendik. Çok üzgünüm" dedi.

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