Türbanlı kız için CHP liderinden flaş karar
İstanbul Maltepe'de bindiği minibüste saldırıya uğrayan türbanlı lise öğrencisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, türbanlı öğrenciyi evinde ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de bindiği minibüste saldırıya uğrayan türbanlı lise öğrencisiyle ilgili olarak, "Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi, hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım, onun da sorunlarını dinleyeceğim" diye konuştu.
CHP'nin anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararıyla ilgili olarak ise Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz milli iradeye güveniyoruz, biz halkımızın iradesine güveniyoruz" dedi.
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