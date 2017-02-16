Türbeye bombalı saldırı: 50 ölü!
Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sırasında çok sayıda kişi, ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi ve yaralılar çevrede hastanelere gönderildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar arasında durumu ağır olanların çokluğu nedeniyle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Haydarabat emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, patlamanın türbenin dışında gerçekleştiği belirtildi. Sufi ayinin yapıldığı bölgede meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu iddia edilen patlama sırasında, binlerce kişi türbede toplanmış bulunuyordu. Lal Şahbaz Kalender türbesini hacılar ve sufi müritlerin yanı sıra turistler de ziyaret ediyor.
Geçtiğimiz kasım ayında da ülkede bir başka sufi tekkesi terör saldırısına uğramış; Şah Nurani Türbesi’nde gerçekleşen patlamada 52 kişi yaşamını yitirmişti.
Bir kadın terörist tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyı , Sputnik’in aktardığına göre terör örgütü DEAŞ üstlendi.
ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında gerçekleşen patlamada 3 asker öldü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Avaran bölgesinde teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, Pakistan'ın düşmanları ile mücadele azminin hiçbir güç tarafından yıkılamayacağı vurgulandı.
Hürriyet
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