Facebook Twitter Rss

Türbeye bombalı saldırı: 50 ölü!

Türbeye bombalı saldırı: 50 ölü!.23318
  • Giriş : 16.02.2017 / 20:20:00

Pakistan’da bulunan Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sırasında çok sayıda kişi, ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi ve yaralılar çevrede hastanelere gönderildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar arasında durumu ağır olanların çokluğu nedeniyle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haydarabat emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, patlamanın türbenin dışında gerçekleştiği belirtildi. Sufi ayinin yapıldığı bölgede meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu iddia edilen patlama sırasında, binlerce kişi türbede toplanmış bulunuyordu. Lal Şahbaz Kalender türbesini hacılar ve sufi müritlerin yanı sıra turistler de ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz kasım ayında da ülkede bir başka sufi tekkesi terör saldırısına uğramış; Şah Nurani Türbesi’nde gerçekleşen patlamada 52 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir kadın terörist tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyı , Sputnik’in aktardığına göre terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında gerçekleşen patlamada 3 asker öldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Avaran bölgesinde teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın düşmanları ile mücadele azminin hiçbir güç tarafından yıkılamayacağı vurgulandı. 

Hürriyet

Fenerbahçe işi İstanbul'a bıraktı

Başbakan'dan komutanlığa sürpriz ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin NATO'yu provakasyonla suçladı

Putin NATO'yu provakasyonla suçladı

Rus lider Vladimir Putin NATO'yu provakasyonla suçladı.

Almanya'da zehirli gaz alarmı!

Almanya'da zehirli gaz alarmı!

Almanya'da bulunan kimya fabrikasından zehirli gaz yükseldi.

 

Almanya'dan skandal 'soykırım' kararı!

Almanya'dan skandal 'soykırım' kararı!

Alman Federal Meclisi’nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından, Türk avukatın ya

İran'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki!

İran'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran hakkındaki sözlerine yanıt geldi.

 

O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı!

O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı!

Pakistan'da Sevgililer Günü mahkeme kararı ile yasaklandı.

İngilizlerden Trump dilekçesine cevap!

İngilizlerden Trump dilekçesine cevap!

İngiliz hükümeti, 855 bin imzalı online dilekçeyi reddetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya