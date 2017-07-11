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Turgut Özal Üniversitesi'ne baskın

Turgut Özal Üniversitesi'ne baskın.18868
  • Giriş : 11.07.2017 / 10:03:00

FETÖ soruşturması kapsamında Turgut Özal Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri sızdıkları devletin kurum ve kuruluşlarından temizleniyor. FETÖ soruşturması kapsamında Turgut Özal Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi.

Turgut Özal Üniversitesi'nde FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, bylock kullanıcı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarında Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni ve personeli, tamamı ihraç edilmiş veya açıkta olan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlandı.

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