Turhan: Hakan Şükür kafayı yemiş!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyşe Galatasaray'dan ihraç edilen Hakan Şükür hakkında eski futbolcu Evren Turhan'dan açıklama geldi.
Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Evren Turhan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
Turhan, "Şu bir gerçek ki, bunlar ülkelerini sattılar ve bıraktılar. Galatasaray Mali Kongresi'nde işin içine siyaseti soktular. Orada ne işi var siyasetin? İzmir Marşı ne alaka? Onun da sebebi var. Organizasyon var. Hakan Şükür kafayı yemiş. Psikolojisi de iyi değil. Onun taptığı adama ben küfür ediyorum, Hakan Şükür ise o tweeti beğeniyor ve sonra milleti üzerimize salıyor. Dava açacağım. Ben onlardan hiç korkmam. Ben temizim ve kendimi biliyorum" diye konuştu.
Evren Turhan, G.Saray Genel Kurulu'nun yaptığı hatayı şimdi yönetimin temizlemeye çalıştığını ifade etti.
TAKVİM
DİĞER HABERLER
Simone, Inter'e Arda Turan'ı şart koştu
Inter'in yeni teknik direktörü Simone, Inter'e Arda Turan'ı şart koştu.
Teknik adam Lucescu Galatasaray'ı açıkladı
Beşiktaş'tan Güneş ve Talisca açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Şenol Güneş ve Talisca ile ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 2. teklif!
Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'e ikinci kez sözleşme teklifi sundu.
Ünlü futbolcuya 18 ay men cezası verildi
Ünlü futbolcu Joey Barton, 18 ay futboldan men cezası verildi.
Faruk Süren: Galatasaray küme düşebilir
Faruk Süren, Galatasaray yönetimi hakkında sert sözler sarfetti.