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Türk Akımı anlaşması onaylandı

Türk Akımı anlaşması onaylandı.22379
  • Giriş : 26.12.2016 / 11:17:00

Ve Türk Akımı projesi hükümetlerarası anlaşma ile onaylandı.

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Rusya ile Türkiye arasındaki Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Akımı kapsamında her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

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