Türk Akımı'nı Gazprom finanse edecek
Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz aktarılması için yapılan Türk Akımı hattında önemli bir gelişme yaşandı.
Türk Akımı ile ilgili Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov'dan açıklama geldi. Zubkov, Türk Akımı dahil 3 dev projeyi finanse edecek.
Gazetecilere konuşan Zubkov "Bu yıl Sibirya’nın Gücü, Kuzey Akımı-2 ve Türk Akımı’nı finanse edeceğiz" dedi. Kararın yönetim kurulu tarafından alındığını ve her bir proje için önemli miktarda bütçe ayrıldığını belirten Zubkov, bu sebeple şimdilik her şeyin planlandığı gibi gittiğini vurguladı. Gazprom 2016 yılında Sibirya’nın Gücü projesinin inşası için 76.2 milyar, Türk Akımı’nın inşası için 23.5 milyar ruble yatırım yapmıştı.
SPUTNİK
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