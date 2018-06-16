Türk asıllı futbolcu İlkay'a çirkin saldırı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturttuğu İlkay Gündoğan'ın başı beladan kurtulmuyor.
Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçında tribünler tarafından ıslıklanan gurbetçi futbolcunun bu defa da başka bir çirkinlikle karşılaştığı ortaya çıktı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild'in paylaştığı habere göre Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'a karşı 2-1 kazandıkları maçtan bir gece önce saldırıya uğradı.
İlkay'ın olayın ardından Köln Savcılığı'na giderek kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Söz konusu saldırının İlkay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan ötürü olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.
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