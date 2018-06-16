Facebook Twitter Rss

Türk asıllı futbolcu İlkay'a çirkin saldırı!

Türk asıllı futbolcu İlkay'a çirkin saldırı!.29234
  • Giriş : 16.06.2018 / 14:18:00

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, çirkin bir saldırıya uğradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturttuğu İlkay Gündoğan'ın başı beladan kurtulmuyor.

Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçında tribünler tarafından ıslıklanan gurbetçi futbolcunun bu defa da başka bir çirkinlikle karşılaştığı ortaya çıktı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild'in paylaştığı habere göre Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'a karşı 2-1 kazandıkları maçtan bir gece önce saldırıya uğradı.

İlkay'ın olayın ardından Köln Savcılığı'na giderek kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Söz konusu saldırının İlkay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan ötürü olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Özel'in 'ezan' iddiasına sert yanıt

Gökten ahtapot yağdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

47 yaşındaki teknik adam, büyük bir son dakika sürprizi çıkmazsa Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör

 

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hapis cezasına çarptırıldı.

Uruguay 3 puanı son dakikada kaptı!

Uruguay 3 puanı son dakikada kaptı!

FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, Mısır'ı Jose Gimenez'in 89. dakikada kafayla attığı golle 1-0

 

Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya şov yaptı!

Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya şov yaptı!

Ev sahipliğini Rusya'nın yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın açılış mücadelesinde gol yağmuru vardı.

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bayram mesajını yayınladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya