Türk askeri Afrika'ya gidiyor
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat kalkanı Harekatı ile büyük başarılar elde eden Türk askeri, Gelibolu askeri gemisi ile Afrika'da gerçekleştirilecek deniz tatbikatına katılmak üzere yola çıkıyır.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Gelibolu firkateyni, Pakistan Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde icra edilecek Aman-17 ile ABD-Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ev sahipliğinde icra edilecek Cutlass Expres-17 tatbikatlarına katılmak üzere, 22 Ocak'ta Marmaris'teki Aksaz Üssü'nden hareket etti. Geminin limandan ayrılışı esnasında aileler ve görevli personel tarafından uğurlama töreni icra edildi. Asker yakınlarının yaşadığı duygusal anlar ise objektiflerden kaçmadı.
DİĞER HABERLER
FETÖ'cü hakim adliyeye getirildi
Yalova'da yakalanan FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci, adliyeye getirildi.
HDP'li vekil Hüda Kaya gözaltında
HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Katliam talimatını o vermiş!
İstanbul'u kana bulayan katil Abdulkadir Masharipov katliamın ayrıntılarını anlattı.
16 ilde dev FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.
Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi.