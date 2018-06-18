Türk askeri Menbiç mahallelerinde
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından harekete geçen Türk askerinin Menbiç'in dış kesimindeki mahallelere girdiği öğrenildi.
Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallerine girdiğini gösteren ilk görüntüler de geldi.
AKAR MENBİÇ İÇİN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
MENBİÇ YOL HARİTASINDA UZLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.
Geçtiğimiz hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.
NTV
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