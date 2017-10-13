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Türk askeri sınırı geçti!

Türk askeri sınırı geçti!.20790
  • Giriş : 13.10.2017 / 07:44:00
  • Güncelleme : 13.10.2017 / 07:36:57

Türk askeri dün akşam saat 22.15 itibariyle İdlib'e giriş yaptı.

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İdlib operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. Türk askeri 30 zırhlı araç ve 100'ü aşkın asker ile İdlib sınırından giriş yaptı. Kente intikalin önümüzde günlerde de devam etmesi beklendiği bildirildi.

ASTANA’da üç garantör ülkenin çatışmasızlık bölgesi kurulmasında uzlaşıya vardığı Suriye’nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Türk Özel Kuvvetleri beş günlük keşif çalışmasının ardından saat 22.15 itibariyla İdlib’e girdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; operasyonda 30 zırhlı araçla 100’den fazla Türk askeri yer aldı.

Askerlerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) ile Mavi Berelilerin (Kayseri Komando), yapılan müzakereler sonucu Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) boşalttığı yerlerden Suriye’ye girdiği öğrenildi. ÖSO kaynakları, Türk askerinin Cilvegözü’nün doğusundaki At Dana civarında Keperlusin bölgesinden İdlib’e geçtiğini ve yerel halkın Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladığını söylediler.

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