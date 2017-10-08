Facebook Twitter Rss

Türk askerinden destek atışı!

Türk askerinden destek atışı!.21407
  • Giriş : 08.10.2017 / 12:26:00
  • Güncelleme : 08.10.2017 / 12:27:15

İdlib'te ilerleyen ÖSO'ya destek amacıyla Türk askeri top atışı gerçekleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sınırda bu sabah top sesleri duyulmuştu. NTV'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre TSK sınırdan İdlib'deki ÖSO'ya destek amacıyla top atışı yaptı.

Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

İDLİB'DE DÜN NELER YAŞANDI?

Suriye'deki terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra’nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar’uş Şam’ın kontrolünde olan Suriye’nin Türkiye’ye komşu İdlib kentine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri girdi.

Türkiye’nin desteklediği ÖSO güçleri, gruplar halinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ve Fırat Kalkanı Operasyonu’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez bölgesinden İdlib’e doğru harekete geçti.

Türkiye’de eğitilen ÖSO güçlerinin ilk işi Cilvegözü’nün Suriye tarafındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı oldu. TSK destekli ÖSO güçleri, Heyet Tahrir el-Şam ve Ahrar’uş Şam güçlerinin kontrolündeki kapıyı kısa sürede ele geçirdi. ÖSO güçleri ardından İdlib’in merkezine doğru ilerlerken, sınırın güvenlik kontrolünü TSK aldı. 

Aslıhan Doğan paylaştı: 3 de yetmez 5 tane

4 günlük bebeği poşete koyup çöpe attılar!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!

Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!

Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yurdun batı bölgesinde hava sıcaklığı 6-8 derece düşecek.

Bir gecede büyük yığınak!

Bir gecede büyük yığınak!

İdlib için temkinli intikal pozisyonu alan Türk ordusu, 4 milyon insanın umudu oldu.

 

Arda Barcelona'dan ayrılıyor!

Arda Barcelona'dan ayrılıyor!

Milli futbolcu Arda Turan, kariyerine dair önemli bir karar verdi.

Milli Takım'da 4 kişi kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da 4 kişi kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da 4 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

 

İstanbul'da hareketli dakikalar!

İstanbul'da hareketli dakikalar!

İstanbul Beyazıt Polis Merkezi yakınlarında panik yaşandı.

Müftüler artık nikah kıyabilecek

Müftüler artık nikah kıyabilecek

Müftülere de nikah kıyma yetkisi veren tasarı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya