Türk askerinden destek atışı!
Sınırda bu sabah top sesleri duyulmuştu. NTV'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre TSK sınırdan İdlib'deki ÖSO'ya destek amacıyla top atışı yaptı.
Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.
İDLİB'DE DÜN NELER YAŞANDI?
Suriye'deki terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra’nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar’uş Şam’ın kontrolünde olan Suriye’nin Türkiye’ye komşu İdlib kentine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri girdi.
Türkiye’nin desteklediği ÖSO güçleri, gruplar halinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ve Fırat Kalkanı Operasyonu’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez bölgesinden İdlib’e doğru harekete geçti.
Türkiye’de eğitilen ÖSO güçlerinin ilk işi Cilvegözü’nün Suriye tarafındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı oldu. TSK destekli ÖSO güçleri, Heyet Tahrir el-Şam ve Ahrar’uş Şam güçlerinin kontrolündeki kapıyı kısa sürede ele geçirdi. ÖSO güçleri ardından İdlib’in merkezine doğru ilerlerken, sınırın güvenlik kontrolünü TSK aldı.
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