Facebook Twitter Rss

Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu

Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu.10551
  • Giriş : 27.07.2018 / 12:13:00

Meksika'da Türk Büyükelçiliği çalışanı olan bir kadın kayboldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Türk Büyükelçiği'nde büyük bir şok yaşandı. Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri kayıplara karıştı.

Büyükelçilik çalışanları 2-16 Temmuz tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı.

Bu bilgiler nedeniyle endişelenip sekreterin evine giden çalışanlar 17 Temmuz'da bir mesaj bıraktı, ancak bir cevap alamadı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu.

Büyükelçi danışmanı Meksiko Başsavcılığı'na dün olayla ilgili bilgi verdi. Savcılık, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında "Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki kadının kaybolmasının bildirilmesi ile ilgili özel soruşturma başlatıldı. Kadının nerede olduğu 2 Temmuz'dan beri bilinmiyor" ifadeleri kullanıldı.

SPUTNİK

Akşener geri dönüyor

Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD satışı engelleyebilir!

ABD satışı engelleyebilir!

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kriz büyüyor.

ABD ile Türkiye arasında kriz

ABD ile Türkiye arasında kriz

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kriz patladı.

 

Özil'in memleketindeki o tabela değişti

Özil'in memleketindeki o tabela değişti

Mesut Özil'in memleketi Devrek'ta asılı olan fotoğrafı değişti.

Valilik açıkladı! Ankara'da patlama

Valilik açıkladı! Ankara'da patlama

Ankara Valiliği, kontrollü patlama konusunda halkı uyardı.

 

Alman hükümetinden 'Mesut' açıklaması

Alman hükümetinden 'Mesut' açıklaması

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı kariyerini noktalamasının ardından Alman hükümetinden de bir açık

Bahçeli: Hanımefendiyi ikna etmeliler

Bahçeli: Hanımefendiyi ikna etmeliler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'nin olağanüstü kongre kararına ilk yorum geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya