Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes!
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yendi.
Bu sonucun ardından THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, ilk 8 için iddiasını sürdürdü. Daçka'nın ise 10 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusunda Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 84-79 mağlup etmişti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yapılan mücadeleyi ise lacivert-beyazlı takım 78-72 kazanmıştı.
Habertürk
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