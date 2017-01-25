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Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes!

Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes!.19983
  • Giriş : 25.01.2017 / 23:40:00

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası, Türk derbisine sahne oldu.

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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki Türk derbisinde  Anadolu Efes Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yendi.

Bu sonucun ardından THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, ilk 8 için iddiasını sürdürdü. Daçka'nın ise 10 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusunda Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 84-79 mağlup etmişti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yapılan mücadeleyi ise lacivert-beyazlı takım 78-72 kazanmıştı.

Habertürk

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