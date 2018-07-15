Türk gazeteciler Yunanistan'da gözaltına alındı!

Giriş : 15.07.2018 / 09:26:00

15.07.2018 / 09:26:00 Güncelleme : 15.07.2018 / 09:26:21

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayın yapmak üzere Yunanistan'a gelen TRT ekibi, nedensizce gözaltına alındı.