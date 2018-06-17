Türk gemisi battı!
Su almaya başlayan geminin kaptanları ve mürettebat kurtarıldı.
Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirilmesi üzerine Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi.
85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi.
Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na götürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı.
DİĞER HABERLER
Trump, ABD'lilerin Koreliler gibi olmasını istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un gibi olmak istediğini açıkladı.
Bayram ziyareti dönüşü katliam gibi kaza!
Gece yarısı bayram ziyaretinden dönen bir araç kaza yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Orduyu darbeye çağıran vekile tutuklama
Yunanistan'da milletvekili Konstantinos Barbarousas hakkında tutuklama kararı verildi.
Gökten ahtapot yağdı!
Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtına, şoke eden görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu
Esad, ABD'nin uyarısına kulak asmadı!
Suriye ordusu ve İran’a bağlı milisler, İran'ın tehdit gibi uyarılarını dinlemedi.
Antalya-Kiev seferini yapan uçak pistten çıktı!
Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağı, Kiev'de pistten çıktı.