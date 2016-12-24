Türk hacker ordusu kuruluyor
Hükümet siber saldırılara karşı gençlerden oluşan bir hacker ordusu kurmak için harekete geçti. BTK başvuruları almaya başladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yapılacak başvurular sonucu işe alınan bilişimciler 6 ila 10 bin arası maaş alacak.
Türkiye'nin siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmak ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin siber saldırılarını önlemede genç hackerlar da destek verecek. Türkiye, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kalırken, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında siber saldırılar yaklaşık 2.5 kat arttı. Türkiye'deki bilgisayarların yüzde 45'i siber saldırılara maruz kalırken, sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında Türkiye dünya dördüncüsü.
7/24 ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, en büyük eksiklerinin yetişmiş nitelikli insan gücü olduğunu kaydederek, "Bizim sabah 8, akşam 5 aralığında siber saldırılarla mücadele etmek gibi bir çalışma yöntemimiz yok. O nedenle bizle çalışacak arkadaşlar 7 gün 24 saat çalışmayı göze almalılar" dedi. Sayan, başvuruların süratle değerlendirmeye alınarak gençlerin istihdam edileceğini kaydetti.
Siber saldırılara karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Birimi ile sayıları 528'e ulaşan kamu ve özel sektöre yönelik ekiplerin sayısı her geçen gün artarken nitelikli işgücü ise aynı oranda artırılamıyor. Buradaki açığı kapamak sorumluluğunu BTK üstlendi.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
10 bin kişiye sosyal medya davası!
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya soruşturması ile ilgili açıklama geldi.
Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek
İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.
Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması
Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.