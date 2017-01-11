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Türk Hava Yolları 113 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları 113 seferi iptal etti.11786
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 11:52:31

Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hatta 113 tarifeli seferi iptal edildi.

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Kötü hava koşulları nedeniyle deniz ve hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. Türk Hava Yolları, iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.

Seferlerinin iptal edilmesinin nedeni olarak THY'nin resmi sitesinden kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gösterildi.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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