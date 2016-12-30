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Türk Hava Yolları 258 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları 258 seferini iptal etti!.11786
  • Giriş : 30.12.2016 / 11:34:00

Türk Hava Yolları, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 258 seferini iptal ettiğini duyurdu.

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Tüm yurtta yaşanan soğuk hava ve kar yağışı trafikte kazalara neden olurken deniz ve hava trafiğinde de aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları da iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 258 seferini iptal ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "29-30-32 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çAğrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

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