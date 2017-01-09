Türk Hava Yolları 277 seferini iptal etti
Soğuk hava ve kar yağışı, deniz trafiğinden hava trafiğine tüm ulaşımı felç etti. Türk Hava Yolları, kötü hava koşulları nedeniyle 277 seferini iptal etmek zorunda kaldı.
THY'nin Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 277 seferinin iptal edildiği açıklandı.
THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik Hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çAğrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”
Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü
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