Türk Hava Yolları 3 kargo uçağı alacak
Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. THY, açıklamasında Boeing'den 3 adet B999-200LRF yeni kargo uçağı alacağını açıkladı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in eylül, ekim ve aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.
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