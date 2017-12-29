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Türk Hava Yolları 3 kargo uçağı alacak

Türk Hava Yolları 3 kargo uçağı alacak.20496
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:32:00

Türk Hava Yolları (THY), 3 yeni kargo uçağı alacağını açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. THY, açıklamasında Boeing'den 3 adet B999-200LRF yeni kargo uçağı alacağını açıkladı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in eylül, ekim ve aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.

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