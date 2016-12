Türk Hava Yolları da bazı seferleri iptal etti

29-30-31 Aralık tarihindeki seferler iptal edildi. 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda beklenen yoğun kar yağışı üzerine THY'dn sefer iptalleri geldi.Hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen Türk Hava yollarına (THY) ait seferler aşağıdaki gibidir;İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu THY'nin web sitesinde yer alan kalkış-varış uygulamasından kontrol etmeniz gerekmektedir.Tarih Sefer No Kalkış Kalkış Saati Varış Varış Saati29.12.2016 TK0304 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (EBL) Erbil Havalimanı 01:0030.12.2016 TK0305 (EBL) Erbil Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:5029.12.2016 TK0334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:05 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:0029.12.2016 TK0335 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:1030.12.2016 TK0872 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 04:1530.12.2016 TK0873 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 05:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:1030.12.2016 TK1041 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:20 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 01:3530.12.2016 TK1042 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:3529.12.2016 TK1059 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:55 (VAR) Varna Havalimanı 15:0529.12.2016 TK1060 (VAR) Varna Havalimanı 16:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:1029.12.2016 TK1663 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:40 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 17:1029.12.2016 TK1664 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:1529.12.2016 TK1939 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45 (BRU) Brüksel National Havalimanı 17:3029.12.2016 TK1940 (BRU) Brüksel National Havalimanı 18:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:5529.12.2016 TK2038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55 (KYA) Konya Havalimanı 20:1029.12.2016 TK2039 (KYA) Konya Havalimanı 21:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:3529.12.2016 TK2054 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 00:5530.12.2016 TK2055 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:5529.12.2016 TK2151 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:0029.12.2016 TK2152 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:1529.12.2016 TK2169 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:5529.12.2016 TK2170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:1029.12.2016 TK2175 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:2029.12.2016 TK2178 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:1529.12.2016 TK2329 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:3529.12.2016 TK2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:1029.12.2016 TK2432 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (AYT) Antalya Havalimanı 17:4529.12.2016 TK2433 (AYT) Antalya Havalimanı 18:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:2029.12.2016 TK2467 (ADA) Adana Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:5529.12.2016 TK2470 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADA) Adana Havalimanı 19:3029.12.2016 TK2473 (ADA) Adana Havalimanı 22:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:5029.12.2016 TK2480 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15 (ADA) Adana Havalimanı 23:5529.12.2016 TK2580 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:25 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 00:3530.12.2016 TK2581 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:3529.12.2016 TK2612 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:40 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 00:4030.12.2016 TK2613 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:0029.12.2016 TK2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:0529.12.2016 TK2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:5029.12.2016 TK2644 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:35 (EZS) Elazığ Havalimanı 22:3029.12.2016 TK2645 (EZS) Elazığ Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:3029.12.2016 TK2660 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:40 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 19:1529.12.2016 TK2661 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 20:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:5529.12.2016 TK2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:0029.12.2016 TK2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:0029.12.2016 TK2832 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:05 (TZX) Trabzon Havalimanı 20:5029.12.2016 TK2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:1530.12.2016 TK0146 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:05 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 04:2030.12.2016 TK0147 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 05:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:0530.12.2016 TK0764 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:00 (KWI) Kuveyt Havalimanı 01:5031.12.2016 TK0765 (KWI) Kuveyt Havalimanı 04:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:0530.12.2016 TK2903 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 07:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:0530.12.2016 TK2908 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:30 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:4530.12.2016 TK7240 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 08:4030.12.2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:4031.12.2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:4030.12.2016 TK7243 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 09:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:3530.12.2016 TK7244 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 12:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:3030.12.2016 TK7258 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:05 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 00:1030.12.2016 TK7270 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:3530.12.2016 TK7271 (GZT) Gaziantep Havalimanı 09:05 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:4530.12.2016 TK7292 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:2530.12.2016 TK7293 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:1530.12.2016 TK7296 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 20:25 (ASR) Kayseri Havalimanı 21:5030.12.2016 TK7297 (ASR) Kayseri Havalimanı 22:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:4530.12.2016 TK7210 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:15 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:1030.12.2016 TK7211 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:40 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 11:3531.12.2016 TK2934 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:10 (AYT) Antalya Havalimanı 01:2531.12.2016 TK2921 (AYT) Antalya Havalimanı 07:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı