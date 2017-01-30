Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın imzaladığı kararname sonrası 7 ülkeden vatandaşalra uygulanan vize kısıtlaması, birçok insanı mağdur durumda bırakmıştı. Türk Hava Yolları'da konuyla ilgili açıklama yaparak mağdur olan kişilere yardımcı olacağını belirtti.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“ABD’nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcularımızın bilet değişiklikleri ücretsiz yapılmaktadır. İade isteyen yolcularımıza da ödedikleri ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmektedir.”
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