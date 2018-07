Türk Hava Yolları kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY), gençleri sevindirecek bir açıklamada bulundu. THY, havuz eğitimi başta olmak üzere zorlu eğitimlerin ardından süreci tamamlayanları dev filoya alacak.Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru adaylarını zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyor. 325 uçaktan oluşan dev filosuyla dünyada 304 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY, kabin memuru adaylarına için eğitimleri boyunca uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuz koşula karşı kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor.Dünya standartlarında yaptığı yeni eğitim binasında kendi kabin memurlarını yetiştiren THY, bunun dışında birçok yerli ve yabancı havayolu şirkete de hizmet veriyor. Kabin memuru adaylarının geçtiği zorlu süreci, İhlas Haber Ajansı yerinde görüntüledi.Kabin memuru adaylarının eğitimi yaklaşık iki ay sürerken adaylar, eğitimlerin sonunda sınava tabi tutuluyor. Bu sınavda başarısız olan Kabin memuru adayları, belli bir çalışmanın ardından yeniden sınava giriyor. Sınavlardan başarıyla geçemeyen kabin memuru adayları ise işe alınmıyor.Uçaklarda yaşana bilecek her türlü olumsuz durum hakkında eğitim alan kabin memuru adaylarına, uçakların suya inme ihtimaline karşıda eğitim veriliyor. Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı binasında bulunan havuzda, uçağın suya inmesi durumunda, kabin memurlarının panik yaşamadan yolcuları botlara indirme ve hayatta kalma eğitimi veriliyor. Kabin memurlarına ayrıca uçakta yangın, hasta yolculara ilk yardım ve sorunlu yolcular için yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler uygulamalı olarak veriliyor.İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesini mezunu Damla Erekuman da THY bünyesinde kabin memuru olmak için zorlu süreçten geçen adaylar arasında.Damla Erekuman, “ İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunuyum. Ayaklarım zaten yere basan bir insan değildim, bu yüzden kabin memurluğu. Diğer bir yönü de bütün dünyayı gezme, görme, farklı kültürlerde insanlarla tanışma fırsatı sunduğu için kabin memurluğunu tercih ettim. Yer yüzünden ayaklarınızı kesiyorsunuz, uzaya daha yakın oluyorsunuz ama daha önemli olan şey tabiî ki tek bir olmak. Farklı milletler kavramını kaldırıp bir olma imkanı tanıdığı için kabin memuru olmak istedim. Buradaki eğitimler biraz zorlayıcı güzel. Burada acil durumlarda yolcunun ihtiyacına yönelik konularda eğitim alıyoruz. Gördüğünüz can yeleği de bunun bir parçası. Havuza ve bota girmek bizim eğitimlerimizin bir parçası” dedi.TRT