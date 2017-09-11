Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası hayatı felç etti. Türk Hava Yolları'ndan yazılı yapılan açıklama ile Irma Kasırgası nedeniyle Miami seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.
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