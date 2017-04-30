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Türk Hava Yolları o uçakları almak istiyor!

Türk Hava Yolları o uçakları almak istiyor!.11786
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:51:00

Türk Hava Yolları'nın Embraer 190 serisi uçaklarını satın almak için görüşmelere başladığı belirtiliyor.

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THY, yeni bir hamleyle Borajet'e ait bazı uçakların satın alınması kararlaştırıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görüşmelerin yapıldığını doğruladı ancak halka açık bir şirket olduklarını, konunun resmiyete dökülmeden açıklama yapamayacaklarına dikkat çekti. Aycı “Filo perspektifimiz açısından bize uyan şartlar meydana gelirse ilgilenebileceğimiz durumlar var. Arzu ettiğimiz şartlar oluştuğunda neden olmasın” dedi.

SİİRT VE TOKAT

THY, alt markası Anadolujet üzerinden bir dönem Borajet’ten hem pervaneli ATR72 hem de Embraer 190 serisi uçakları ekipleriyle kiralamıştı. Bu uçaklarla Tokat, Siirt gibi mevcut filodaki yolcu uçakların inemeyecekleri şehirlere seferler düzenlenmişti.

Halen şirkette 76 kaptan pilot ve ikinci pilot ile 120 kabin memuru bulunuyor. Borajet’teki pilotların ve kabin memurların THY’ye alınmasıyla ilgili olarak ise İlker Aycı, “Şirketle görüşmelerimizi Genel Müdürümüz Bilal Ekşi gayet iyi yönetiyor.  Standartlarımızı tutan, ihtiyacımız olan pilot ve kabin memurlarını alabiliriz. İnsan kaynaklarını değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Borajet’in uçuşlarını durdurması nedeniyle sattığı 30 bin bilet için ise bu yolcular THY’nin uçtuğu hatlarda yine THY uçakları ile taşınacak. İlker Aycı konuyla ilgili herhangi bir mağduriyetin yaşatılmayacağına dikkat çekti.

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