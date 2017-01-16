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Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti.11786
  • Giriş : 16.01.2017 / 16:05:00
  • Güncelleme : 16.01.2017 / 16:05:13

THY uçağına Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

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Türk Hava Yolları'nın TK-2552 sefer sayılı uçağına Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet ettiği ve Dalaman Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdiği açıklandı.

Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı'ndan havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

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