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Türk iş dünyasına yatırım çağrısı

Türk iş dünyasına yatırım çağrısı.15797
  • Giriş : 26.04.2017 / 10:57:00

Nikaragua’nın efsanevi lideri Devlet Başkanı Daniel Ortega TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı referandumdan dolayı tebrik ettiğini iletti. Türkiye ekonomisinden övgüyle söz eden Ortega Türk iş dünyasını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

Nikaragua’nın efsanevi lideri, Devlet Başkanı Daniel Ortega, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Latin Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle Nikaragua’nın başkenti Managua’da bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye’nin Kostarika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı’nın da katıldığı kabulde, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Bilgiç, Cengiz Günay, Bülent Karakuş ve Hakan Ülken yer aldı.

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarının iletilmesini isteyerek, referandum sonuçlarındaki başarısından dolayı Erdoğan’ı kutladı. Türkiye’de Büyükelçilik açmak için çalışmaları başlatacaklarını ifade eden Ortega, Türkiye ekonomisinin başarılı dönüşüm sürecinden övgüyle bahsederek, Türk iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet etti.

Nikaragua ulusal birlik mücadelesini başarıyla kazanan Sandinista Ulusal Özgürlük Cephesi (FSLN)’nin lideri Daniel Ortega, 6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen seçimlerde oyların
yüzde 72’sini alarak dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

-Hisarcıklıoğlu, Nikaragualı Bakanlarla da görüştü
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncado Colindres ve Ekonomi Bakanı Orlando Solorzano ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Nikaragua iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Türkiye’nin iktisadi dönüşüm süreci, girişimcilik, KOBİ’ler ve turizm alanındaki deneyimlerinden yararlanma imkânları konuşuldu.

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